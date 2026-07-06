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6 июля, 12:52

Западные СМИ обвинили в попытке скрыть успех Армии России в Константиновке

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием GigaChat

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием GigaChat

Западные СМИ попытались проигнорировать сообщения об успехах Армии России в Константиновке, заявил в эфире радио «Комсомольская правда» руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов. По его словам, большинство крупных медиа старались либо не выносить эту тему на первый план, либо сопровождать её другими сюжетами.

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Заметнее всего о событиях в Константиновке написали турецкие СМИ, тогда как в Европе тему подхватили в основном отдельные издания. Западной прессе сложно признавать продвижение ВС РФ как значимый военный результат. При этом полностью проигнорировать новость не удалось: Bloomberg упомянул Константиновку, но со ссылкой на Минобороны РФ.

«Такой серьёзной фактологии [от российских экспертов] — ей очень сложно оппонировать. Проще заткнуть рот украинским и англосаксонским СМИ, дав команду: молчать об этом!» — цитирует специалиста kp.ru.

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Напомним, ранее ВС РФ успешно освободили Константиновку в ДНР. Президент России Владимир Путин заявил, что взятие Константиновки является ключевым моментом для дальнейшего освобождения всей территории ДНР, а также открывает путь к стратегически важным городам, таким как Краматорск и Славянск.

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Борис Эльфанд
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