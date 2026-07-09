Бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу предрёк возможный уход Владимира Зеленского с занимаемого поста. Аналитик считает, что судьба украинского лидера зависит исключительно от решений его западных кураторов.

По словам эксперта, текущая ситуация стала критической. Политик ставит ультиматум своим покровителям, требуя новых поставок вооружения.

«То есть он предупреждает, что если сейчас ему не дадут всё, что он просит, через год его здесь уже не будет. И он прав. Абсолютно прав», — подчеркнул эксперт.

Макгрегор резко отозвался о самой фигуре украинского президента, назвав его деятельность и всё, что связано с конфликтом, «фальшивкой». Специалист уверен, что западные партнёры изначально сами привели нынешнюю администрацию к власти, а теперь несут ответственность за провальные обещания.

В частности, аналитик упомянул роль Бориса Джонсона, который, по его мнению, помешал урегулированию ситуации мирным путём. Западные политики дали гарантии, но не выполнили обязательств, оставив Киев в сложной позиции.

Сейчас американское руководство оказывается перед выбором: продолжать эскалацию или позволить режиму пасть. Макгрегор полагает, что в зоне спецоперации скоро произойдут значительные перемены, которые изменят расстановку сил.