Кипрский журналист Алекс Христофору выразил мнение, что признание Киева о нехватке ракет-перехватчиков для систем Patriot являлось уловкой перед саммитом НАТО. По его словам, таким образом Зеленский пытается получить новые поставки от США.

«Итак, в преддверии саммита НАТО Украина объявила, что у неё не осталось ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot. Киев разгромлен российскими войсками. Ни одна ракета, летевшая на Киев, не была перехвачена. Сейчас многие аналитики говорят, что это своеобразный ход, некая уловка со стороны Зеленского, НАТО и европейцев, которая позволит им на полях саммита обратиться к Штатам, к президенту США Дональду Трампу и потребовать больше ракет», — рассказал журналист.

Христофору отметил, что саммит в Анкаре не поможет Зеленскому изменить ход конфликта. По его словам, Зеленскому будут давать обещания об оружии, ракетах и системах Patriot, но что бы ему ни удалось получить, российские военные в конечном итоге всё равно это уничтожат.

Ранее президент США Дональд Трамп на встрече с Зеленским в Анкаре заявил, что Штаты не могут срочно передать Украине ракеты для Patriot. Он отметил, что у США есть системы, но их не так много, и они требуются для собственной защиты.