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8 июля, 13:48

Трамп отказал Зеленскому в срочной передаче ракет Patriot

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

США не смогут в срочном порядке передать Украине ракеты для Patriot, потому что они нужны самой Америке. Об этом заявил президент Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским в Анкаре, отвечая на вопрос, готов ли он предоставить перехватчики Незалежой.

«У нас есть Patriot, но их не так много. Они нужны нам самим тоже», — сказал Трамп.

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Вместе с тем президент США Дональд Трамп заявил, что Украина получит лицензию на производство ракет к зенитным комплексам Patriot. Также хозяин Белого дома выразил готовность поехать в Незалежную, но только в «подходящий момент». А вот позвонить президенту России Владимиру Путину он намерен по окончанию переговоров с Зеленским. Президент США при этом во время беседы перепутал Зеленского с российским лидером. Но он не преминул напомнить тому об огромной военной мощи России.

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Наталья Афонина
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