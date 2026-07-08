Трамп отказал Зеленскому в срочной передаче ракет Patriot

США не смогут в срочном порядке передать Украине ракеты для Patriot, потому что они нужны самой Америке. Об этом заявил президент Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским в Анкаре, отвечая на вопрос, готов ли он предоставить перехватчики Незалежой.

«У нас есть Patriot, но их не так много. Они нужны нам самим тоже», — сказал Трамп.