Трамп: Путин хочет как можно быстрее завершить конфликт на Украине
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Президент США Дональд Трамп убеждён, что российский лидер Владимир Путин добивается скорейшего окончания конфликта на Украине. Об этом он заявил на встрече с Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре, отвечая на вопрос о подходах российского коллеге.
«Однако скажу вам следующее. Он скажет вам, что хочет завершить это настолько быстро, насколько может. Он хочет завершения этого. Он хочет, чтобы это кончилось быстро. И я его спрашивал, и мы говорили [на эти темы]. Я много с ним беседовал», — сказал Трамп.
Встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского состоялась 8 июля в рамках саммита НАТО в Анкаре. На пресс-конференции по её итогам он заявил, что хочет позвонить президенту России Владимиру Путину по окончанию переговоров с Зеленским. О чём конкретно пойдёт речь, американский лидер не уточнил. Он даже перепутал Зеленского с российским лидером во время своих рассуждений. Президент США также напомнил украинскому коллеге об огромной военной мощи России.
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