Трамп: Путин хочет как можно быстрее завершить конфликт на Украине

Президент США Дональд Трамп убеждён, что российский лидер Владимир Путин добивается скорейшего окончания конфликта на Украине. Об этом он заявил на встрече с Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре, отвечая на вопрос о подходах российского коллеге.

«Однако скажу вам следующее. Он скажет вам, что хочет завершить это настолько быстро, насколько может. Он хочет завершения этого. Он хочет, чтобы это кончилось быстро. И я его спрашивал, и мы говорили [на эти темы]. Я много с ним беседовал», — сказал Трамп.