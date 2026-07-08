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Регион
8 июля, 13:29

Трамп перепутал Зеленского с Путиным на пресс-конференции в Анкаре

Обложка © УНИАН

Обложка © УНИАН

Президент США Дональд Трамп перепутал Владимира Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным. Это произошло на его пресс-конференции с главой киевского режима на полях саммита НАТО в Анкаре.

В какой-то момент хозяин Белого дома обратился к прессе и предложил им задать вопрос «президенту Путину». При этом он указал рукой на сидящего рядом Зеленского. В зале его поправили, Трамп осознал свою оговорку, улыбнулся и уточнил, что имел в виду.

«Если у вас вопрос к президенту Путину, а не к президенту Зеленскому, то что бы вы хотели спросить?» — обратился он к одному из журналистов после этого.

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А ещё Дональд Трамп на встрече с Зеленским в Анкаре заявил, что после беседы в Овальном кабинете у него сложились прекрасные отношения с главой киевского режима. Он также назвал Украину прекрасной страной и допустил, что нынешний контакт может стать лишь началом. Напомним, что сегодня глава США собирается позвонить Владимиру Путину.

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Юрий Лысенко
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