Трамп перепутал Зеленского с Путиным на пресс-конференции в Анкаре

Президент США Дональд Трамп перепутал Владимира Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным. Это произошло на его пресс-конференции с главой киевского режима на полях саммита НАТО в Анкаре.

В какой-то момент хозяин Белого дома обратился к прессе и предложил им задать вопрос «президенту Путину». При этом он указал рукой на сидящего рядом Зеленского. В зале его поправили, Трамп осознал свою оговорку, улыбнулся и уточнил, что имел в виду.

«Если у вас вопрос к президенту Путину, а не к президенту Зеленскому, то что бы вы хотели спросить?» — обратился он к одному из журналистов после этого.