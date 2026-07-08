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8 июля, 13:22

Трамп заявил, что у него сложились «прекрасные отношения» с Зеленским

Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Президент США Дональд Трамп признался, что у него сложились «прекрасные отношения» с Владимиром Зеленским после встречи в Овальном кабинете. Соответствующее заявление американский лидер сделал в ходе встречи с киевским диктатором на полях саммита НАТО в Анкаре.

«Возможно, это будет только началом. Его страна прекрасная», — сказал глава государства.

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Ранее Дональд Трамп заявил, что намерен позвонить президенту России Владимиру Путину по окончанию переговоров с Владимиром Зеленским в Анкаре. О чём конкретно пойдёт речь, американский лидер не уточнил.

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Матвей Константинов
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