Трамп заявил, что США передадут Украине технологию производства ракет к Patriot

Президент США Дональд Трамп дал понять, что Украина получит лицензию на производство ракет к зенитным комплексам Patriot. Об этом он заявил на полях саммита НАТО в Анкаре.

«Мы дадим им право делать Patriot, мы покажем, как их делать», — сказал Трамп.

В ходе той же пресс-конференции Дональд Трамп заявил о серьёзном прогрессе в урегулировании. Он добавил, что и президент РФ Владимир Путин, и Владимир Зеленский — непростые люди, но за последние недели удалось добиться существенных сдвигов.