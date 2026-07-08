Трамп признал, что хочет заполучить ресурсы из украинской земли
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Президент США Дональд Трамп заявил об интересах США на Украине — речь идёт о минеральных ресурсах.
«Мы имеем свои интересы в Украине. Минеральные запасы и надо воспользоваться тем, что эта земля может дать», — отметил он на встрече с Владимиром Зеленским на саммите НАТО в Анкаре.
Кстати, агентство Bloomberg уже допустило, что переговоры Трампа и Зеленского в Анкаре окажутся провальными. Масла в огонь подливает то, что украинская сторона отвергла американский мирный план, по сообщениям NYP.
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