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8 июля, 12:35

В России объяснили, почему Зеленский отверг план Трампа по Украине

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Владимир Зеленский мог отвергнуть инициативы Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине, поскольку продолжение боевых действий остаётся для него способом удержаться у власти, полагает член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.

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По его мнению, говорить о конкретном отказе пока сложно, потому что чётко прописанных пунктов мирного плана публично не представлено. Однако очевидно, что Зеленский рассчитывает на поддержку стран ЕС и пытается затянуть конфликт. Он может надеяться, если не вернуть стратегическую инициативу, то хотя бы продолжать боевые действия как можно дольше.

«Продвижения ВСУ нет. Однако Зеленский надеется, что это противостояние может длиться годами, а за это время он обеспечит себе безопасность», — подчеркнул политолог в интервью NEWS.ru.

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Напомним, ранее Украина отвергла предложенный президентом США Дональдом Трампом мирный план по урегулированию конфликта и выступила за пересмотр условий соглашения. О решении Владимира Зеленского сообщил New York Post.

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Борис Эльфанд
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