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8 июля, 08:57

Навроцкий обсудил с Зеленским Бандеру и 120 тыс. убитых поляков на саммите НАТО

Президент Польши Кароль Навроцкий с Владимиром Зеленским. Обложка © ТАСС / PAWEL SUPERNAK

Президент Польши Кароль Навроцкий с Владимиром Зеленским. Обложка © ТАСС / PAWEL SUPERNAK

Президент Польши Кароль Навроцкий провёл встречу с Владимиром Зеленским во время их визита на саммит НАТО в Анкаре. О теме беседы польский лидер сообщил журналистам перед началом пленарного заседания альянса.

По словам Навроцкого, разговор с украинским политиком состоялся накануне во время ужина глав государств и носил дипломатический характер. При этом он заявил, что позиция Варшавы по спорным вопросам в отношениях с Киевом остаётся прежней.

«Польша — и, как я полагаю, вся Европа — не может принять отсылок к боевикам УПА*, виновным в гибели 120 тыс. поляков», — сказал польский президент.

Одновременно Навроцкий подчеркнул, что существующие разногласия не должны прекращать контакты между странами. По его словам, Варшава и Киев продолжат поддерживать дипломатический диалог, несмотря на сложные темы в двусторонних отношениях.

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В Польше разгорелась дискуссия из-за плакатов со Степаном Бандерой, появившихся накануне Дня памяти жертв Волынской резни. Ранее украинские беженцы разместили в стране изображения лидера украинских националистов с подписью «наш герой». Листовки появились перед 11 июля — датой, когда в Польше вспоминают погибших в ходе Волынских событий 1940-х годов.

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* ОУН-УПА признана экстремистской организацией и запрещена на территории России.

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