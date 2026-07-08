Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков жёстко ответил на слова Владимира Зеленского о встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Константиновке, обратили внимание журналисты китайского издания Sohu.

Они высоко оценили тонкий троллинг Пескова, который заявил, что если Зеленский таким образом выражает готовность приехать в Россию, то Кремль это приветствует, однако столицей РФ является Москва, а не Константиновка.

Аналитики из КНР напомнили, что российская сторона заявила о полном переходе города под контроль ВС РФ, однако на Украине эти сообщения опровергли. Зеленский попытался иронизировать, мол если Россия контролирует Константиновку, то Путин должен встретиться с ним там. Китайских коллег цитирует РИА «ФедералПресс».

К слову, российские войска после взятия Константиновки поставили Владимира Зеленского в непростое положение перед саммитом НАТО. Теперь глава киевского режима хочет отомстить РФ, предупредил военный эксперт.