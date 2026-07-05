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5 июля, 10:20

Песков: Киев бьёт по инфраструктуре РФ, потому что проигрывает на фронте

Обложка © РИА Новости / Григорий Сысоев

Обложка © РИА Новости / Григорий Сысоев

Активизация ударов по российской инфраструктуре связана с ухудшением положения Украины на линии боевого соприкосновения. Такое мнение журналисту Павлу Зарубину для ИС «Вести» высказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По словам Пескова, положение украинской стороны продолжает ухудшаться, тогда как российские подразделения сохраняют продвижение.

«Константиновка — это очень существенный рубеж, [город] является важнейшим шагом на пути взятия такого важного, ну, я бы сказал, общего укрепрайона, как Краматорск и Славянск», — сказал он.

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Ранее сообщалось, что после отступления украинских подразделений из Константиновки в населённом пункте осталось большое количество тел погибших военнослужащих. Речь может идти о нескольких сотнях погибших, которых не успели эвакуировать при отходе.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Милена Скрипальщикова
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