Песков: Киев бьёт по инфраструктуре РФ, потому что проигрывает на фронте

Активизация ударов по российской инфраструктуре связана с ухудшением положения Украины на линии боевого соприкосновения. Такое мнение журналисту Павлу Зарубину для ИС «Вести» высказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По словам Пескова, положение украинской стороны продолжает ухудшаться, тогда как российские подразделения сохраняют продвижение.

«Константиновка — это очень существенный рубеж, [город] является важнейшим шагом на пути взятия такого важного, ну, я бы сказал, общего укрепрайона, как Краматорск и Славянск», — сказал он.

Ранее сообщалось, что после отступления украинских подразделений из Константиновки в населённом пункте осталось большое количество тел погибших военнослужащих. Речь может идти о нескольких сотнях погибших, которых не успели эвакуировать при отходе.