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5 июля, 07:57

Армия России поразила три АЗС ВСУ в Черниговской области

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Российские военные нанесли удары по автозаправочным станциям в Черниговской области, которые ВСУ использовали для заправки своей техники. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, накануне беспилотники «Герань-2 Сикер» и «Герань-4 Сикер» уничтожили три АЗС в районе населённых пунктов Городня, Новгород-Северский и Сновск. Как отметили в министерстве, средства контроля зафиксировали в точках поражения сильные пожары.

Армия России поразила объекты ТЭК и транспортной инфраструктуры ВСУ
Армия России поразила объекты ТЭК и транспортной инфраструктуры ВСУ

Ранее сообщалось, что Украина рискует столкнуться с острой нехваткой топлива из-за российских ударов по энергетике. Как писало издание «Страна», из строя выведено около 150 заправок, а география повреждений вышла за пределы прифронтовых районов. Крупные операторы, включая WOG, переводят часть станций на ограниченный режим работы.

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Вероника Бакумченко
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