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3 июля, 15:18

Украина катится в бензиновую пропасть: Жителей предупредили о пустых баках и бешеных ценниках на АЗС

«Страна.ua»: Украине грозит топливный кризис из-за российских ударов

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Украина столкнулась с угрозой острого дефицита топлива на фоне ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре. Об этом сообщает украинское издание «Страна». Ранее ситуация оставалась стабильной за счёт поддержания различных каналов поставок, однако сейчас рынок исчерпал ресурсы.

По оценкам специалистов, на территории страны уже выведено из строя около 150 автозаправочных станций. Отмечается, что география повреждений расширилась и затрагивает не только прифронтовые регионы. Без топлива сидят жители многих украинких городов. Крупные операторы, включая WOG, переводят часть объектов на ограниченный режим работы: АЗС закрываются ночью, а во время воздушных тревог полностью прекращают отпуск топлива.

Участники рынка заявляют о росте рисков и необходимости дополнительных мер защиты инфраструктуры, включая мобильные станции и усиление антидроновой защиты. Также критикуется идея правительства создать обязательные стратегические запасы топлива — эксперты считают её трудно реализуемой в текущих условиях.

По прогнозам аналитиков, совокупность факторов может привести к росту цен. Уже сейчас маржа на топливо в отдельных регионах Украины достигает около 15 гривен за литр, и в дальнейшем возможен резкий рост на фоне повышенного спроса.

Пожар начался на промышленном объекте в Запорожье после атаки дронов ВС РФ
Пожар начался на промышленном объекте в Запорожье после атаки дронов ВС РФ

Ранее сообщалось, что в Харьковской области на востоке Украины зафиксированы трудности с бензином после взрывов на двух автозаправочных станциях. Жители жалуются, что теперь практически не осталось заправок. Чтобы заправить машину харьковчане выезжают в соседние города, но бывает, что это билет в один конец, если и там АЗС уже закрыты.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Татьяна Миссуми
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