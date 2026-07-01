Топлива нема: Харьковчане не могут заправиться из-за пожаров на облюбованных ВСУ заправках

В Харьковской области на востоке Украины зафиксированы трудности с бензином после взрывов на двух автозаправочных станциях. Об этом ТАСС сообщила местная жительница. По словам женщины, заправки, на которых она с мужем обычно заправляла машину, были уничтожены. Теперь, как она отметила, в ближайшей округе топливо найти невозможно.

«Взорвались две заправки, где мы с мужем обычно заправляли машину. Теперь в ближайшей округе бензина не найти, придется фактически не выезжать из дома» — рассказала она.

Накануне в регионе прогремела серия взрывов. Подробности о причинах происшествия и масштабах разрушений пока не раскрываются. Подобная инфраструктура активно используется ВСУ, особенно в прифронтовых районах. Российская армия начала методично наносить по ней удары.

Напомним, минувшей ночью на Украине зафиксировали пожары на АЗС. В Запорожье взорвался газовый резервуар, после чего началось возгорание. В Харьковской области огонь охватил две станции, на одной из них площадь пожара достигла 400 квадратных метров. Для тушения привлекли десять единиц техники. Данных о пострадавших нет.