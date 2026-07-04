Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 июля, 14:06

Армия России поразила объекты ТЭК и транспортной инфраструктуры ВСУ

Обложка © РИА Новости / Станислав Красильников

Обложка © РИА Новости / Станислав Красильников

Российские войска за сутки нанесли удары по объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры ВСУ, а также по местам производства и хранения беспилотников дальнего действия. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, поражение также нанесено пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников. Всего удары пришлись по 142 районам.

В операции были задействованы оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок ВС РФ. В министерстве уточнили, что речь идёт о комплексных действиях по различным целям.

Су-34 нанесли удары по двум целям ВСУ в Сумской области и ДНР
Су-34 нанесли удары по двум целям ВСУ в Сумской области и ДНР

Ранее в Минобороны России заявили, что ВС РФ нанесут ответные удары, если продолжатся попытки атак на гражданские объекты. Там подчеркнули, что в случае продолжения подобных попыток будут предприняты соответствующие меры со стороны российских Вооружённых сил.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Армия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar