Армия России поразила объекты ТЭК и транспортной инфраструктуры ВСУ

Российские войска за сутки нанесли удары по объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры ВСУ, а также по местам производства и хранения беспилотников дальнего действия. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, поражение также нанесено пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников. Всего удары пришлись по 142 районам.

В операции были задействованы оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок ВС РФ. В министерстве уточнили, что речь идёт о комплексных действиях по различным целям.

Ранее в Минобороны России заявили, что ВС РФ нанесут ответные удары, если продолжатся попытки атак на гражданские объекты. Там подчеркнули, что в случае продолжения подобных попыток будут предприняты соответствующие меры со стороны российских Вооружённых сил.