В МО РФ пообещали ответ на попытки Зеленского нанести ущерб гражданским объектам

Вооружённые силы России нанесут ответные удары, если продолжатся попытки атак на гражданские объекты на территории РФ. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

В ведомстве заявили, что любые действия, направленные на причинение ущерба гражданской инфраструктуре, не останутся без ответа. Там подчеркнули, что в случае продолжения подобных попыток будут предприняты соответствующие меры со стороны российских Вооружённых сил.

Ранее Минобороны России заявило о серьёзной провокации в ночь на 4 июля 2026 года: ВСУ предприняли попытку нанести комбинированный удар по российской территории. Для атаки использовался широкий набор средств поражения. Среди них — крылатые ракеты большой дальности «Фламинго» и американские реактивные системы залпового огня HIMARS.