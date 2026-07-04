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4 июля, 13:12

В МО РФ пообещали ответ на попытки Зеленского нанести ущерб гражданским объектам

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Вооружённые силы России нанесут ответные удары, если продолжатся попытки атак на гражданские объекты на территории РФ. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

В ведомстве заявили, что любые действия, направленные на причинение ущерба гражданской инфраструктуре, не останутся без ответа. Там подчеркнули, что в случае продолжения подобных попыток будут предприняты соответствующие меры со стороны российских Вооружённых сил.

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Ранее Минобороны России заявило о серьёзной провокации в ночь на 4 июля 2026 года: ВСУ предприняли попытку нанести комбинированный удар по российской территории. Для атаки использовался широкий набор средств поражения. Среди них — крылатые ракеты большой дальности «Фламинго» и американские реактивные системы залпового огня HIMARS.

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Николь Вербер
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