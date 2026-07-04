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4 июля, 13:02

ВСУ в ночь на 4 июля попытались ударить по России ракетами «Фламинго»

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Министерство обороны РФ заявило о серьезной провокации в ночь на 4 июля 2026 года. Киевский режим попытался осуществить комбинированный удар по российской территории.

Для нападения противник задействовал целый арсенал средств поражения. В ход пошли крылатые ракеты большой дальности «Фламинго».

Помимо этого, украинские силы использовали реактивные системы залпового огня HIMARS, произведенные в США. Также фиксировалось применение беспилотных летательных аппаратов большой дальности.

В официальном ведомстве подчеркнули масштабность замысла противника, отметив, что «киевский режим предпринял попытку комбинированного удара по территории Российской Федерации».

Как Российская армия взломала «город-крепость» Константиновку: главные заявления Генштаба
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Напомним, Вооружённые силы Российской Федерации успешно освободили город Константиновку в Донецкой Народной Республике (ДНР). Это важное событие было подтверждено на высоком уровне, когда президент России Владимир Путин посетил один из вспомогательных пунктов Объединённой группировки войск, где ему доложили о завершении операции. Путин отметил, что взятие Константиновки является ключевым моментом для дальнейшего освобождения всей территории ДНР и открывает путь к стратегически важным городам, таким как Краматорск и Славянск.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

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Оксана Попова
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