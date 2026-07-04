ВСУ в ночь на 4 июля попытались ударить по России ракетами «Фламинго»

Министерство обороны РФ заявило о серьезной провокации в ночь на 4 июля 2026 года. Киевский режим попытался осуществить комбинированный удар по российской территории.

Для нападения противник задействовал целый арсенал средств поражения. В ход пошли крылатые ракеты большой дальности «Фламинго».

Помимо этого, украинские силы использовали реактивные системы залпового огня HIMARS, произведенные в США. Также фиксировалось применение беспилотных летательных аппаратов большой дальности.

В официальном ведомстве подчеркнули масштабность замысла противника, отметив, что «киевский режим предпринял попытку комбинированного удара по территории Российской Федерации».