ВСУ в ночь на 4 июля попытались ударить по России ракетами «Фламинго»
Обложка © Life.ru
Министерство обороны РФ заявило о серьезной провокации в ночь на 4 июля 2026 года. Киевский режим попытался осуществить комбинированный удар по российской территории.
Для нападения противник задействовал целый арсенал средств поражения. В ход пошли крылатые ракеты большой дальности «Фламинго».
Помимо этого, украинские силы использовали реактивные системы залпового огня HIMARS, произведенные в США. Также фиксировалось применение беспилотных летательных аппаратов большой дальности.
В официальном ведомстве подчеркнули масштабность замысла противника, отметив, что «киевский режим предпринял попытку комбинированного удара по территории Российской Федерации».
Напомним, Вооружённые силы Российской Федерации успешно освободили город Константиновку в Донецкой Народной Республике (ДНР). Это важное событие было подтверждено на высоком уровне, когда президент России Владимир Путин посетил один из вспомогательных пунктов Объединённой группировки войск, где ему доложили о завершении операции. Путин отметил, что взятие Константиновки является ключевым моментом для дальнейшего освобождения всей территории ДНР и открывает путь к стратегически важным городам, таким как Краматорск и Славянск.
Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.