Энергетики и коммунальщики Белгорода устраняют последствия ночной атаки ВСУ

В Белгороде продолжаются работы по восстановлению электро- и водоснабжения после массированной атаки, в результате которой пострадала городская инфраструктура. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев.

Ночью 4 июля Белгород и Белгородский округ подверглись массированным атакам, в результате чего были повреждены объекты инфраструктуры. Аварийные и коммунальные службы работают над устранением последствий и продолжают восстановительные мероприятия в круглосуточном режиме.

Для ускорения процесса в регион направлены дополнительные бригады, а часть сетей переводится на резервные схемы питания. Власти предупредили, что в течение дня возможны временные веерные отключения электроэнергии, связанные с переключением на дублирующие контуры. Завершить основные работы планируется в течение суток.

Ранее Белгород и Белгородский округ подверглись массированным ударам со стороны украинских формирований. Пострадавших нет. В результате атак в Белгороде были повреждены объекты инфраструктуры, зафиксированы перебои с электроснабжением и подачей воды.