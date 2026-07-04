В Белгороде после удара ВСУ повреждена инфраструктура, перебои с водой и светом

Белгород и Белгородский округ вновь подверглись массированным ударам со стороны украинских формирований. Об этом в своём официальном канале сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев.

По предварительным данным, пострадавших нет. В Белгороде повреждены объекты инфраструктуры, зафиксированы перебои с электроснабжением и подачей воды. На нескольких инфраструктурных объектах возникли возгорания, пожарные расчёты работают на местах. Повреждены фасад и остекление коммерческого объекта, а также шесть автомобилей. Более точный масштаб разрушений можно будет оценить в светлое время суток. Оперативные и аварийные службы находятся на местах, информация о других последствиях уточняется.

«В Белгороде получили повреждения объекты инфраструктуры, вследствие чего зафиксированы перебои с подачей электроэнергии и водоснабжения. Более точный масштаб повреждений можно будет оценить в светлое время суток», — говорится в сообщении.

Ранее в Белгородской области был зафиксирован очередной удар украинских беспилотных летательных аппаратов. По данным оперативного штаба региона, в результате атаки пострадал мирный житель. Атака произошла в селе Бессоновка — беспилотник нанёс удар по легковому автомобилю, в котором находился мужчина. Он получил осколочные ранения плеча, спины и голени, транспортное средство повреждено. Ещё один удар зафиксирован в селе Репное, где FPV-дрон атаковал частный дом, повредив остекление и кровлю.