Российские истребители-бомбардировщики Су-34 нанесли удары по двум целям ВСУ в Сумской области и ДНР. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

На первом направлении четыре бомбы ФАБ-250 с универсальными модулями планирования поразили опорный пункт 101-й бригады теробороны в селе Уланово Сумской области. Второй удар пришёлся по позициям 4-й бригады Нацгвардии Украины в районе населённого пункта Доброполье. Там Су-34 применили четыре мощных бомбы ФАБ-500.

«Четырьмя авиабомбами ФАБ-250 с УМПК был нанесен удар по огневым позициям опорного пункта 101-й бригады территориальной обороны ВСУ, находившегося в населённом пункте Уланово Сумской области», — говорится в сообщении.

Обе цели поражены точно, доложили в оборонном ведомстве.

Ранее российские военные нанесли удар по нефтебазе «Канцеровка» в Запорожской области, расположенной рядом с посёлком Высокогорное. Для атаки использовали беспилотники «Герань-4» и «Гербера». Дроны достигли целей. В результате налёта объект получил серьёзные повреждения, инфраструктура нефтехранилища сильно пострадала.