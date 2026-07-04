Смертельный дуэт: «Герань» и «Гербера» разнесли нефтебазу ВСУ под Запорожьем

Российские войска нанесли удар по нефтебазе «Канцеровка» в Запорожской области в районе населённого пункта Высокогорное. Для ударов использовали беспилотники «Герань-4» и «Гербера». Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Герань» и «Гербера» разнесли нефтебазу ВСУ под Запорожьем. Видео © Пресс-служба Минобороны России

«В целях снижения военно-экономического потенциала противника с применением БПЛА «Герань-4» и «Гербера» нанесены удары по нефтебазе «Канцеровка» в районе населённого пункта Высокогорное Запорожской области», — рассказали в пресс-службе ведомства.

В ведомстве отметили, что по объекту зафиксированы попадания. После ударов инфраструктура нефтебазы получила значительные повреждения.

Ранее Life.ru писал о продвижении ВС РФ в Запорожской и Днепропетровской областях. Подразделения продолжают наступательные действия, закрепляя успех и расширяя зону контроля в двух областях.