Трамп указал на прогресс в урегулировании по Украине за последние недели

Президент США Дональд Трамп заявил о серьёзном прогрессе в украинском урегулировании. Такие слова прозвучали на его встрече с Владимиром Зеленским в рамках саммита НАТО в Анкаре.

«[Президент России Владимир] Путин — непростой человек. Зеленский тоже непростой. Но за последние недели мы добились серьезного прогресса, — сказал Трамп.

Ранее в России объяснили, почему Зеленский отверг план Трампа по Украине. По словам политолога, киевский главарь рассчитывает на поддержку стран ЕС и пытается затянуть конфликт