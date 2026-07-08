Трамп указал на прогресс в урегулировании по Украине за последние недели
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Президент США Дональд Трамп заявил о серьёзном прогрессе в украинском урегулировании. Такие слова прозвучали на его встрече с Владимиром Зеленским в рамках саммита НАТО в Анкаре.
«[Президент России Владимир] Путин — непростой человек. Зеленский тоже непростой. Но за последние недели мы добились серьезного прогресса, — сказал Трамп.
Ранее в России объяснили, почему Зеленский отверг план Трампа по Украине. По словам политолога, киевский главарь рассчитывает на поддержку стран ЕС и пытается затянуть конфликт
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