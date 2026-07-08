Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 июля, 13:06

Трамп указал на прогресс в урегулировании по Украине за последние недели

Обложка © ТАСС / Alex Brandon / АР

Обложка © ТАСС / Alex Brandon / АР

Президент США Дональд Трамп заявил о серьёзном прогрессе в украинском урегулировании. Такие слова прозвучали на его встрече с Владимиром Зеленским в рамках саммита НАТО в Анкаре.

«[Президент России Владимир] Путин — непростой человек. Зеленский тоже непростой. Но за последние недели мы добились серьезного прогресса, — сказал Трамп.

Трамп признал, что хочет заполучить ресурсы из украинской земли
Трамп признал, что хочет заполучить ресурсы из украинской земли

Ранее в России объяснили, почему Зеленский отверг план Трампа по Украине. По словам политолога, киевский главарь рассчитывает на поддержку стран ЕС и пытается затянуть конфликт

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • Переговоры по Украине
  • Украина
  • США
  • Владимир Зеленский
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar