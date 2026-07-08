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Регион
8 июля, 13:17

Трамп заявил, что намерен сегодня позвонить Путину

Обложка © Life.ru, © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Обложка © Life.ru, © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен сегодня, 8 июля, позвонить российскому коллеге Владимиру Путину. Заявление главы Белого дома прозвучало на встрече с Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре.

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Напомним, президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский начали встречу на саммите НАТО в Анкаре 8 июля. Трамп уже заявил о серьёзном прогрессе в украинском урегулировании.

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Александра Вишнякова
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