Трамп заявил, что намерен сегодня позвонить Путину
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Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен сегодня, 8 июля, позвонить российскому коллеге Владимиру Путину. Заявление главы Белого дома прозвучало на встрече с Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре.
Напомним, президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский начали встречу на саммите НАТО в Анкаре 8 июля. Трамп уже заявил о серьёзном прогрессе в украинском урегулировании.
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