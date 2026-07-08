Трамп одобрил удары вглубь РФ, назвав это «полезной эскалацией»

Госсекретарь США Марко Рубио на саммите НАТО в Анкаре заявил, что Вашингтон обсуждает возможность нанесения Украиной ударов вглубь территории России. По его словам, это делается для того, чтобы Москва «увидела, насколько сложно защищать своё воздушное пространство». Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп прокомментировал эту тему.

«Это эскалация. Но это эскалация, которая может привести к окончанию войны», — сказал хозяин Овального кабинета на встрече с Владимиром Зеленским.

Ранее Трамп на полях саммита НАТО в Анкаре заявил, что Украина получит лицензию на производство ракет для Patriot. Он также сообщил о серьёзном прогрессе в урегулировании, назвав Путина и Зеленского непростыми людьми.