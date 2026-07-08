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8 июля, 13:29

Трамп напомнил Зеленскому об огромной военной мощи России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Президент США Дональд Трамп заявил о значительном военном потенциале ВС России во время встречи с Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре. Американский лидер напомнил, что РФ является крупным государством с серьёзными возможностями.

«Россия, знаете, это большая, это большая страна, но это и большая сила», — сказал Трамп.

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Напомним, встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского состоялась 8 июля в рамках саммита НАТО в Анкаре. Ранее американский президент заявил о заметных сдвигах в процессе урегулирования украинского конфликта. Кроме того, он договорился сегодня созвониться с президентом РФ Владимиром Путиным.

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