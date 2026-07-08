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8 июля, 13:14

Трамп не увидел большой разницы между русскими и украинцами

Обложка © Gettyimages / Bill Pugliano

Обложка © Gettyimages / Bill Pugliano

Президент США Дональд Трамп заявил, что не видит большой разницы между жителями России и Украины. Его слова прозвучали на переговорах с Владимиром Зеленским в рамках саммита НАТО в Анкаре.

Глава Белого дома подчеркнул, что народы двух стран могут мирно сосуществовать. «Это люди. И на самом деле между ними почти нет разницы. Я имею в виду, между русскими и украинцами. И они могут ладить друг с другом», — отметил американский лидер.

Трамп дал понять, что конфликт вызывает всеобщее неприятие. Он заявил, что все стороны воспринимают происходящее как трагедию.

Кроме того, политик выразил уверенность в желании Москвы и Киева поставить точку в затянувшемся противостоянии. Совпадение этих устремлений президент США назвал удачным раскладом для дипломатии.

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«И это должна быть хорошая комбинация», — резюмировал он.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Никита Никонов
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