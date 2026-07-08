Трамп готов приехать на Украину, но в «подходящий момент»

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов посетить Украину, но исключительно в «подходящий момент». Американский лидер ответил на соответствующий вопрос журналистов, отметив, что такая поездка возможна. Беседа велась в рамках саммита НАТО в Анкаре.

«Да, я бы поехал на Украину в подходящий момент», — подчеркнул Трамп. При этом он не уточнил возможные сроки и условия визита.

Политик добавил, что Секретная служба США отнеслась бы без энтузиазма к его намерению посетить Украину в период боевых действий. Эта структура, в последние годы подведомственная Министерству внутренней безопасности, отвечает за охрану первых лиц государства и зарубежных гостей на территории страны. До 2003 года она функционировала при Министерстве финансов, поскольку изначально, в 1865 году, создавалась для борьбы с фальшивомонетчиками. Позднее круг задач спецслужбы был существенно расширен.

Также в своём выступлении президент США Дональд Трамп заявил, что Украина получит лицензию на производство ракет к зенитным комплексам Patriot. До этого Владимир Зеленский неоднократно просил Запад поделиться боеприпасами к системам ПВО.