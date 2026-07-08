Эрдоган поддержал мирные инициативы Трампа по Украине на саммите НАТО

Турция поддерживает мирные инициативы президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине и продолжает использовать каналы связи с Россией для содействия мирному процессу. Об этом сообщил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган на саммите НАТО в Анкаре.

«Мы поддерживаем мирные инициативы президента США Дональда Трампа по Украине и используем наши каналы связи с Россией, чтобы способствовать мирному урегулированию конфликта», — сказал турецкий лидер.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что в беседе с Путиным Трамп заявил о необходимости как можно быстрее завершить украинский конфликт. Тема обсуждалась в контексте будущего взаимодействия, особенно в экономике. Подчёркнута важность контактов между Москвой и Вашингтоном, включая военно-политические и экономические направления.