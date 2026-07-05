Трамп увязывает прекращение конфликта на Украине с расширением связей РФ и США

Американский президент Дональд Трамп в беседе с российским лидером Владимиром Путиным заявил о необходимости как можно более быстрого завершения украинского конфликта. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

По его словам, тема обсуждалась в контексте будущего российско-американского взаимодействия, прежде всего в экономической сфере. В ходе беседы подчеркивалась значимость поддержания контактов между Москвой и Вашингтоном, включая военно-политические и экономические направления.

«Для этого, подчёркивал Дональд Трамп, следовало бы как можно скорее завершить украинский конфликт», — отметил Ушаков.

Ранее Путин и Трамп обсудили урегулирование текущего конфликта вокруг Украины. Беседа состоялась с учётом предстоящего участия американского президента в саммите НАТО, который пройдёт в Турции 7–8 июля. Республиканец подтвердил свою готовность принимать меры, направленные на скорейшее прекращение боевых действий и поиску мирного урегулирования.