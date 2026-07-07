Эрдоган заручился обещанием США продать Турции пять истребителей F-35

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара получила от Вашингтона обещание о поставке пяти истребителей F-35. По его словам, переговоры по программе продолжаются в рамках ранее достигнутых договорённостей между двумя странами.

«Вопрос F-35 для нас не новый. Мы уже обсуждали его с США и получили обещание о поставке пяти самолётов», — сказал турецкий лидер.

Турция была участником международной программы создания истребителей F-35, однако в 2019 году США исключили её из проекта в наказание за покупку российских зенитных ракетных систем С-400. С тех пор турецкие власти добиваются возвращения к сотрудничеству или компенсации за ранее внесённые средства. Во вторник президент США Дональд Трамп , комментируя этот вопрос по прибытии в Анкару, заявил, что Вашингтону ещё предстоит принять окончательное решение.

Ранее Турцию предупредили о возможных ограничениях со стороны США в случае покупки истребителей F-35. Анкара не сможет использовать военные самолёты по своему усмотрению даже после их получения, заявил экс-атташе Ихсан Сефа. С его слов, доступ и управление сохранятся у Вашингтона.