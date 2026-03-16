Турция, долгое время считавшаяся союзником США, предприняла неожиданные шаги, которые шокировали Вашингтон. Как отмечает китайское издание Sohu, за внешней стабильностью отношений скрывались трещины: Анкару исключили из проекта F-35 после покупки ею российских систем С-400, а турецкое общество к 2025 году демонстрировало рекордно низкий уровень симпатии к Америке.

Ответный удар Турции в 2026 году оказался жёстким: она ввела высокие пошлины на американские товары и, что ещё важнее, блокировала своё воздушное пространство, фактически парализовав базу Инджирлик и нарушив военные поставки США на Ближний Восток на фоне обострившегося конфликта.

Кроме того, Турция провела военную операцию против курдских сил — ключевых союзников США в Сирии. Вашингтон оказался бессилен повлиять на ситуацию. Теперь и Катар, и Оман отказывают американцам в поддержке, что свидетельствует о потере влияния Вашингтона в регионе. Стратегические узлы, на которых держится глобальная мощь Штатов, начали разрушаться.

«Выбор Турции стал тревожным сигналом для многих стран. Союзнические отношения не могут поддерживаться одними лозунгами, они должны основываться на реальных интересах. США сталкиваются с аналогичными проблемами в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Европе и других регионах», — цитирует китайский журналистов РИА «ФедералПресс».