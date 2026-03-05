Владимир Путин
5 марта, 11:05

НАТО отказалась задействовать 5 статью из-за иранской ракеты в Турции

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DIA TV

НАТО не станет применять 5-ю статью Североатлантического договора после инцидента с иранской ракетой на территории Турции. Об этом заявил генсек альянса Марк Рютте.

«Я думаю, 5-я статья здесь неприменима. Речи о 5-й статье не идёт», — сказал он Reuters.

Напомним, 4 марта системы ПВО Турции сбили баллистический боеприпас, запущенный, предположительно, с территории Ирана. Ракета шла через Ирак и Сирию в сторону турецкой провинции Хатай. Анкара официально заявила о готовности дать отпор любой угрозе и намерении координировать дальнейшие действия с НАТО. Однако в Пентагоне не сочли инцидент основанием для применения 5-й статьи Устава НАТО о коллективной обороне.

Life.ru следит за обострением конфликта на Ближнем Востоке и оперативно делится важнейшей информацией.

Александра Вишнякова
