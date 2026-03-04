Владимир Путин
4 марта, 13:14

Турция пригрозила Ирану после перехвата ракеты у границы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / zmotions

Турция официально отреагировала на инцидент с иранской ракетой, которая едва не залетела на её территорию. В Анкаре заявили, что готовы дать отпор любой угрозе и будут координировать действия с НАТО.

Глава управления по коммуникациям администрации президента Бурханеттин Дуран рассказал: ракету, выпущенную из Ирана, засекли системы ПВО альянса, когда она шла через Ирак и Сирию в сторону турецкой провинции Хатай. Её перехватили и уничтожили, обломок упал в безлюдной местности. Жертв нет.

«Все необходимые шаги для защиты нашей территории и воздушного пространства будут предприняты без колебаний. Любые враждебные действия получат необходимый ответ в рамках международного права. Консультации и сотрудничество с НАТО и нашими союзниками будут продолжаться на протяжении всего этого процесса», — заявил Дуран.

Напомним, в Минобороны Турции заявили, что у границ страны сбили иранскую ракету. По данным ведомства, баллистический боеприпас пересёк воздушное пространство страны, но его вовремя засекли и нейтрализовали системы НАТО в Восточном Средиземноморье — жертв и пострадавших нет.

Life.ru следит за обострением конфликта на Ближнем Востоке и оперативно делится важнейшей информацией.

