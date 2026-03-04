Владимир Путин
Регион
4 марта, 11:54

Ракеты из Ирана долетели до Турции

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Orlok

Минобороны Турции заявило, что над страной сбили иранскую ракету. По данным ведомства, воздушное пространство страны пересёк баллистический боеприпас, он «был вовремя обнаружен и нейтрализован системами ПВО и ПРО НАТО, развёрнутыми в Восточном Средиземноморье».

«Было установлено, что фрагмент боеприпаса, упавший в районе Дёртёль провинции Хатай, принадлежит средствам ПВО, использованным для перехвата после уничтожения указанной угрозы в воздухе», — говорится в заявлении.

В результате обошлось без жертв и пострадавших.

Напомним, 28 февраля Израиль и США начали военную операцию против Ирана, в результате был убит верховный лидер Ирана, аятолла Али Хаменеи, 2 марта от ранений скончалась его супруга. Также в результате американо-израильских ударов погибло более 700 мирных граждан. Самым трагичным эпизодом стала атака США и Израиля на начальну школу для девочек в иранском городе Минаб, там погибли около 170 человек. Тегеран в ответ наносит удары по американским базам в странах Персидского залива. Из-за закрытого неба многие россияне застряли в ОАЭ, Омане, на Мальдивах и в других государствах. Сейчас МИД, МЧС и авиакомпании организуют вывозные рейсы.

Life.ru следит за обострением конфликта на Ближнем Востоке и оперативно делится важнейшей информацией.

