Ракеты из Ирана долетели до Турции

Минобороны Турции заявило, что над страной сбили иранскую ракету. По данным ведомства, воздушное пространство страны пересёк баллистический боеприпас, он «был вовремя обнаружен и нейтрализован системами ПВО и ПРО НАТО, развёрнутыми в Восточном Средиземноморье».

«Было установлено, что фрагмент боеприпаса, упавший в районе Дёртёль провинции Хатай, принадлежит средствам ПВО, использованным для перехвата после уничтожения указанной угрозы в воздухе», — говорится в заявлении.

В результате обошлось без жертв и пострадавших.