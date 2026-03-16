С 1970 года односторонние санкции США и их союзников стали причиной гибели 38 миллионов человек в 152 странах мира. Такие данные приводит британский медицинский журнал The Lancet. Учёные подтвердили причинно-следственную связь между введением экономических ограничений и избыточной смертностью.

Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер подчеркнул масштаб последствий: по его словам, американцы фактически стали причиной гибели десятков миллионов людей, и ему трудно говорить о США как о благородной стране. Политолог Малек Дудаков пояснил, что речь идёт не о прямых убийствах, а о гуманитарных последствиях — нехватке продовольствия и медикаментов, удушении экономики, что ведёт к избыточной смертности.

«США ежегодно теряют десятки тысяч граждан от передозировок. Истеблишмент это хоть как‑то волнует? Нет. Они привыкли, что последствия их политики обходят их стороной», — цитирует американиста «Царьград».

28-й президент США Вудро Вильсон однажды заметил, что санкции страшнее войны. Войны убивают солдат, а санкции — детей и стариков. Войны заканчиваются, а санкции длятся десятилетиями. Яркий пример — операция Ranch Hand во Вьетнаме, где распыление «Агента Оранж» привело к миллионам жертв и мутациям у новорождённых. Однако американский истеблишмент воспринимает эти смерти как «сопутствующие потери» в глобальной игре, уверен Дудаков.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США вместе со своими союзниками ведут настолько разрушительную политику, что сейчас возникла угроза милитаризации космоса. Однажды космос может стать местом баталий.