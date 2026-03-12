Турция не стала использовать российские С-400 при отражении атак со стороны Ирана

Министерство обороны Турции объяснило, почему зенитные ракетные комплексы С-400 российского производства не задействовались для отражения недавних ракетных атак со стороны Ирана. Как заявил журналистам представитель ведомства Зеки Актюрк, решение принимала автоматика интегрированной системы ПВО НАТО.

По его словам, противовоздушная оборона Турции встроена в общую систему противоракетной обороны Североатлантического альянса. Она включает радары раннего предупреждения, пункты управления и пусковые установки с перехватчиками. При баллистической угрозе времени на ручное вмешательство практически нет, поэтому система в автоматическом режиме выбирает наиболее быстрый и эффективный способ перехвата.

В турецком военном ведомстве пояснили, что в ходе отражения атак были задействованы оптимальные для конкретной ситуации средства, и все угрозы успешно нейтрализованы. Выбор пал не на С-400, а на другие элементы обороны, соответствующие текущей оперативной обстановке и правилам применения вооружённых сил.

Ранее сообщалось, что Турция рассматривает возможность возврата России зенитных ракетных комплексов С-400, чтобы разблокировать поставки американских истребителей F-35. Анкара надеется, что такой шаг позволит снять санкции США с турецкого оборонного сектора и восстановить участие страны в программе производства новейших самолётов.