Силы ПВО Турции в третий раз перехватили иранскую баллистическую ракету

В Турции в третий раз системы противовоздушной и противоракетной обороны НАТО перехватили баллистическую ракету, выпущенную с территории Ирана и вошедшую в воздушное пространство страны. Об этом РИА «Новости» сообщили в Минобороны Турции.

«Запущенная из Ирана баллистическая ракета, вошедшая в воздушное пространство Турции, была нейтрализована дислоцированными на востоке Средиземноморья силами противовоздушной и противоракетной обороны НАТО», — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что после инцидента начались контакты с иранской стороной. Сейчас турецкие власти уточняют детали произошедшего и оценивают возможные последствия для безопасности воздушного пространства страны.

Ранее сообщалось, что 9 марта силы противовоздушной обороны НАТО перехватили баллистическую ракету, выпущенную с территории Ирана и вошедшую в воздушное пространство Турции. Перехват осуществили системы противоракетной обороны альянса, развёрнутые в Восточном Средиземноморье. После уничтожения цели часть обломков упала в безлюдной местности в провинции Газиантеп, пострадавших не зафиксировано.