Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 марта, 13:36

Системы ПВО НАТО сбили иранскую ракету над Турцией

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Силы противовоздушной обороны НАТО сбили баллистическую ракету, запущенную из Ирана и вошедшую в воздушное пространство Турции. Об этом со ссылкой на турецкое Министерство обороны пишет Reuters.

Перехват произвели системы ПРО альянса, развёрнутые в Восточном Средиземноморье. Часть обломков упала в безлюдной местности в провинции Газиантеп. Пострадавших нет.

В ведомстве подчеркнули, что Анкара дорожит добрососедскими отношениями и стабильностью в регионе, но готова незамедлительно принимать все необходимые меры против любой угрозы своей территории.

Турция разместила шесть истребителей F-16 на Кипре для защиты от атак Ирана
Турция разместила шесть истребителей F-16 на Кипре для защиты от атак Ирана

Аналогичный инцидент произошёл 4 марта — тогда у турецких границ была сбита иранская баллистическая ракета. Никто не пострадал. В Анкаре после этого объявили о готовности дать ответ на любую угрозу и пообещали действовать в тесной координации с союзниками по НАТО.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Турция
  • НАТО
  • Обострение между Израилем и Ираном
  • Гибель президента Ирана
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar