Системы ПВО НАТО сбили иранскую ракету над Турцией

Силы противовоздушной обороны НАТО сбили баллистическую ракету, запущенную из Ирана и вошедшую в воздушное пространство Турции. Об этом со ссылкой на турецкое Министерство обороны пишет Reuters.

Перехват произвели системы ПРО альянса, развёрнутые в Восточном Средиземноморье. Часть обломков упала в безлюдной местности в провинции Газиантеп. Пострадавших нет.

В ведомстве подчеркнули, что Анкара дорожит добрососедскими отношениями и стабильностью в регионе, но готова незамедлительно принимать все необходимые меры против любой угрозы своей территории.