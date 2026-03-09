Системы ПВО НАТО сбили иранскую ракету над Турцией
Силы противовоздушной обороны НАТО сбили баллистическую ракету, запущенную из Ирана и вошедшую в воздушное пространство Турции. Об этом со ссылкой на турецкое Министерство обороны пишет Reuters.
Перехват произвели системы ПРО альянса, развёрнутые в Восточном Средиземноморье. Часть обломков упала в безлюдной местности в провинции Газиантеп. Пострадавших нет.
В ведомстве подчеркнули, что Анкара дорожит добрососедскими отношениями и стабильностью в регионе, но готова незамедлительно принимать все необходимые меры против любой угрозы своей территории.
Аналогичный инцидент произошёл 4 марта — тогда у турецких границ была сбита иранская баллистическая ракета. Никто не пострадал. В Анкаре после этого объявили о готовности дать ответ на любую угрозу и пообещали действовать в тесной координации с союзниками по НАТО.
