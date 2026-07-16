Митинги за Федорова в Киеве: почему требуют отставки Сырского

В Киеве и других городах Украины 16 июля начались митинги против отставки министра обороны Михаила Федорова. Участники акций требуют сохранить начатые им реформы, а часть протестующих призывает уволить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Разбираемся, где проходят протесты, почему Федоров покидает Минобороны и кто может занять его место.

Акцию называют «картоночным протестом», потому что её участники приходят с лозунгами, написанными маркерами на кусках картона. Такой формат стал узнаваемым после протестов 2025 года в защиту украинских антикоррупционных органов.

Обновлено 16 июля 2026 года. Материал дополняется по мере появления официальных решений Верховной рады.

Протесты в Киеве. Фото © УНИАН

Где проходят митинги в поддержку Михаила Федорова

Главная акция началась утром 16 июля на площади Ивана Франко в центре Киева. Это место находится рядом с Офисом президента Украины, а не непосредственно у здания Верховной рады. Участники собрались перед заседанием парламента, на котором должны рассмотреть новый состав правительства и кадровые перестановки в Минобороны.

На площадь вышли сотни человек, значительную часть собравшихся составляли молодые люди и студенты. Они держали самодельные картонные плакаты с призывами не увольнять Федорова и продолжить военные реформы. Среди лозунгов звучали «Федоров — министр обороны», «Не трогайте то, что работает», «Верните Федорова» и «Сырского — в отставку».

Похожие акции прошли во Львове, Харькове, Одессе, Днепре, Черновцах, Виннице, Луцке, Тернополе, Запорожье, Полтаве, Черкассах, Ровно, Житомире, Ужгороде, Ивано-Франковске и других городах. В разных регионах на улицы вышли от нескольких десятков до нескольких сотен человек.

Протесты в Киеве. Фото © УНИАН

Инициатором киевской акции стал ветеран и бывший боевой медик Дмитрий Козятинский. Он призвал сторонников Федорова прийти с картонными плакатами и подчеркнул, что протест должен оставаться мирным. В 2025 году Козятинский был одним из организаторов подобных акций в поддержку независимости украинских антикоррупционных органов НАБУ и САП.

Почему Михаила Федорова отправляют в отставку

Михаил Федоров возглавил Министерство обороны Украины 14 января 2026 года. За его назначение тогда проголосовали 277 депутатов Верховной рады. До перехода в оборонное ведомство он руководил Министерством цифровой трансформации и занимал пост первого вице-премьера.

15 июля Федоров опубликовал сообщение, в котором подвёл итоги работы и написал, что для него было большой честью занимать пост министра обороны. Формально голосование по составу нового правительства на тот момент ещё не состоялось, однако заявление политика фактически подтвердило, что он не сохранит должность.

Официального подробного объяснения отставки первоначально не последовало. Украинские СМИ со ссылкой на депутатов и источники во власти сообщили, что причиной могли стать глубокие разногласия Федорова с Александром Сырским по вопросам управления армией, распределения ресурсов и оборонных закупок. В частности, стороны якобы по-разному оценивали потребности Генштаба при покупке артиллерийских боеприпасов.

Протесты в Киеве. Фото © УНИАН

Сообщалось также, что Владимир Зеленский пытался урегулировать конфликт министра обороны и главнокомандующего, однако напряжение между ними продолжало расти. По словам источников BBC News Украина, споры между Федоровым и Сырским регулярно возникали даже на заседаниях Ставки верховного главнокомандующего.

Почему участники митинга требуют отставки Сырского

Лозунги против Александра Сырского связаны прежде всего с его конфликтом с Федоровым. The Economist со ссылкой на источники в Киеве сообщал, что министр обороны пытался добиться от Зеленского увольнения главнокомандующего, но президент не поддержал эту инициативу.

Федоров выступал за ускоренную цифровизацию армии, аудит расходов, перевод закупок на конкурентные процедуры и расширение применения беспилотников и роботизированных систем. Часть высшего военного руководства, по данным The Economist, скептически относилась к его управленческому подходу и указывала на отсутствие у министра боевого опыта

Сторонники Федорова, напротив, считают, что сопротивление военного командования мешало реформам. Поэтому часть собравшихся воспринимает его уход как аппаратную победу Сырского и генералитета. Именно этим объясняются лозунги «Сырского — в отставку» и требования менять не гражданское руководство Минобороны, а командование ВСУ.

При этом доказательств того, что именно Сырский единолично добился увольнения министра, нет. Информация о причинах кадрового решения в основном поступает от неназванных источников, депутатов и журналистов, присутствовавших на встречах с Зеленским.

Какие реформы проводил Федоров в Минобороны

После назначения Федоров начал аудит Минобороны и отдельных армейских структур. The Economist сообщал, что проверка выявила около 300 миллиардов гривен неэффективных или избыточных расходов. Перевод части закупок на открытые тендеры, по данным издания, позволил снизить стоимость 155-миллиметровых артиллерийских снарядов примерно на 16%.

Команда Федорова также развивала цифровые системы управления, беспилотные технологии, наземные роботизированные комплексы и новые модели взаимодействия армии с производителями вооружений. Сам уходящий министр в прощальном обращении перечислил 22 результата работы, но признал, что не успел полностью перестроить систему закупок и сформировать новую управленческую культуру.

Протесты в Киеве. Фото © УНИАН

Отставка Федорова уже вызвала кадровую реакцию внутри оборонной сферы. О прекращении работы советниками Минобороны сообщили волонтёры Сергей Стерненко и Сергей Бескрестнов, известный под позывным Флеш. Заместитель командующего Воздушными силами ВСУ Павел Елизаров подал рапорт об увольнении, связав своё решение с возможной остановкой реформ противовоздушной обороны.

Кто может заменить Михаила Федорова

Основным кандидатом на пост министра обороны называют руководителя МВД Украины Игоря Клименко. Его кандидатуру должен внести в Верховную раду президент Владимир Зеленский, поскольку глава Минобороны относится к президентской квоте в правительстве.

По данным СМИ, Зеленский рассчитывает, что Клименко сможет заняться реформой территориальных центров комплектования и наладить более тесную координацию между Минобороны, МВД и военным командованием. Вместе с тем отдельные депутаты «Слуги народа» выступили против замены Федорова. Утром 16 июля журналист Financial Times Кристофер Миллер сообщил со ссылкой на источники во фракции, что для назначения Клименко пока может не хватать голосов.

На момент подготовки материала Верховная рада ещё не объявила окончательное решение по должности министра обороны. Одновременно депутаты рассматривают назначение главы «Нафтогаза» Сергея Корецкого новым премьер-министром Украины.

Что будет дальше после митингов

Ближайшее развитие событий зависит от голосования Верховной рады. Парламент может утвердить новый состав правительства и назначить Клименко министром обороны, отложить рассмотрение его кандидатуры либо потребовать от президента предложить другого претендента.

Протестующие рассчитывают, что депутаты откажутся поддерживать замену Федорова. Однако украинское законодательство не позволяет участникам митинга напрямую отменить кадровое решение: окончательная кандидатура главы Минобороны должна получить необходимое количество голосов в парламенте.

Если Федоров окончательно покинет должность, ключевым вопросом станет судьба начатых при нём проектов — аудита расходов, цифровизации армии, реформы военных закупок, развития беспилотных систем и перестройки противовоздушной обороны.

Частые вопросы

Уволили ли Михаила Федорова официально

Федоров подтвердил, что не продолжит работу министром обороны в новом составе правительства. Однако окончательное оформление кадровых изменений зависит от решений Верховной рады и назначения нового главы ведомства.

Где проходит митинг за Федорова в Киеве

Основная акция проходит в сквере и на площади возле Национального театра имени Ивана Франко, рядом с Офисом президента Украины. Непосредственно под зданием Верховной рады основная масса протестующих не собиралась.

Почему протест называют картоночным

Участники пишут требования на обычных листах картона. Такой формат использовали во время украинских протестов 2025 года в защиту независимости НАБУ и САП.

Почему требуют отставки Сырского