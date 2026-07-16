Нардеп Железняк заявил о призывах к новому майдану после отставки Фёдорова

Депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил о появлении на Украине призывов к новому майдану после решения главаря киевского руководства Владимира Зеленского отправить в отставку министра обороны Михаила Фёдорова. Об этом он написал в своих соцсетях.

«У этой власти было две неизменные традиции: каждую осень и весну готовиться к выборам… невозможным из-за войны, каждым летом увольнять Шмыгаля. Но уже с уверенностью можно сказать, что появилась и третья новая и проверенная временем традиция своими абсолютно эгоистическими решениями приводить к митингам», — утверждает нардеп.

Поводом для реакции Железняка стал призыв выйти на акцию в центре Киева из-за увольнения Фёдорова.

Напомним, пользователи соцсетей потребовали провести митинги против отставки Михаила Фёдорова с поста министра обороны Украины. Акции запланировали в Киеве и Львове. Один из авторов сообщений предложил собраться утром у памятника Ивану Франко в центре Киева. Он выразил недовольство возможным назначением главы МВД Украины Игоря Клименко на пост министра обороны. По его мнению, при Клименко военное ведомство прекратит реформы, а в армии и государственных структурах сохранится коррупция и устаревшие подходы. Другой автор поддержал эту инициативу, напомнив о протестах в защиту антикоррупционных органов.