В Киеве и Львове призвали выйти на митинги из-за отставки Фёдорова
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Пользователи соцсетей призвали провести митинги против отставки Михаила Фёдорова с поста министра обороны Украины. Акции анонсировали в Киеве и Львове. Об этом сообщило украинское издание «Страна».
Один из авторов публикаций предложил собраться утром у памятника Ивану Франко в центре Киева. Он выступил против возможного назначения главы МВД Украины Игоря Клименко министром обороны.
По мнению пользователя, при Клименко военное ведомство откажется от дальнейших преобразований. Он также заявил о коррупции и устаревших подходах в украинской армии и государственных структурах. Другой автор поддержал призыв и напомнил о протестах в защиту антикоррупционных органов.
«Украинцы смогли с НАБУ, смогут и с Фёдоровым», — написал он.
Публикации о возможных акциях набрали тысячи отметок одобрения. Во Львове митинг предложили провести у памятника Тарасу Шевченко.
Ранее Михаил Фёдоров подтвердил уход с должности министра обороны Украины и опубликовал прощальное обращение. Он рассказал о перестройке структуры ведомства и начале организационных изменений по стандартам НАТО. Фёдоров признал, что уволил недостаточно сотрудников, которые мешали проводить реформы, однако не назвал конкретных имён. Министр поблагодарил свою команду, семью и граждан за поддержку.
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