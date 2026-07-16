Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 июля, 13:08

Рада уволила министра обороны Фёдорова и главу МИД Сибигу

Обложка © ТАСС / Efrem Lukatsky

Обложка © ТАСС / Efrem Lukatsky

Верховная рада Украины проголосовала за увольнение министра обороны Михаила Фёдорова и главу МИД Андрей Сибигу.

Сибига возглавлял министерство иностранных дел с 5 сентября 2024 года, а Фёдоров возглавлял Минобороны с января 2026 года.

Митинги за Федорова в Киеве: почему требуют отставки Сырского
Митинги за Федорова в Киеве: почему требуют отставки Сырского

Напомним, что сегодня, 16 июля, на Украине вспыхнули протесты. Всё из-за грядущей отставки Фёдорова. Граждане требовали оставить его на посту и уволить главкома ВСУ Сырского. Сам Фёдоров тем временем официально подтвердил отставку. До этого Зеленский заявлял, что кадровые изменения в военном руководстве связаны с конфликтами между Министерством обороны и Генеральным штабом ВСУ.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Александра Вишнякова
  • Новости
  • Украина
  • Андрей Сибига
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar