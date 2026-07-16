Рада уволила министра обороны Фёдорова и главу МИД Сибигу
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Верховная рада Украины проголосовала за увольнение министра обороны Михаила Фёдорова и главу МИД Андрей Сибигу.
Сибига возглавлял министерство иностранных дел с 5 сентября 2024 года, а Фёдоров возглавлял Минобороны с января 2026 года.
Напомним, что сегодня, 16 июля, на Украине вспыхнули протесты. Всё из-за грядущей отставки Фёдорова. Граждане требовали оставить его на посту и уволить главкома ВСУ Сырского. Сам Фёдоров тем временем официально подтвердил отставку. До этого Зеленский заявлял, что кадровые изменения в военном руководстве связаны с конфликтами между Министерством обороны и Генеральным штабом ВСУ.
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