Рада уволила министра обороны Фёдорова и главу МИД Сибигу

Сибига возглавлял министерство иностранных дел с 5 сентября 2024 года, а Фёдоров возглавлял Минобороны с января 2026 года.

Напомним, что сегодня, 16 июля, на Украине вспыхнули протесты. Всё из-за грядущей отставки Фёдорова. Граждане требовали оставить его на посту и уволить главкома ВСУ Сырского. Сам Фёдоров тем временем официально подтвердил отставку. До этого Зеленский заявлял, что кадровые изменения в военном руководстве связаны с конфликтами между Министерством обороны и Генеральным штабом ВСУ.