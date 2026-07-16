Гончаренко* слил список кандидатов для Кабмина Корецкого

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* раскрыл окончательный перечень кандидатур в новое правительство Сергея Корецкого. Именно за этот состав Кабинета министров парламентариям предстоит проголосовать в четверг. Публикация списка стала ответом на затянувшуюся интригу вокруг назначений.

Ключевым изменением стало кресло главы оборонного ведомства. Вместо ушедшего Михаила Фёдорова президент Владимир Зеленский предложил кандидатуру нынешнего главы МВД Игоря Клименко. Это решение уже вызвало массовые протесты в украинских городах.

В остальном структура власти демонстрирует преемственность. Денис Шмыгаль сохраняет пост вице-премьера, совмещая его с руководством энергетикой. Виктор Ляшко также удерживает контроль над Министерством здравоохранения.

Новичками в верхнем эшелоне стали несколько фигур. Всеволод Ченцов займет должность вице-премьера по вопросам европейской интеграции. Министерство цифровой трансформации возглавит Оксана Ферчук, сменив профильных управленцев прошлых лет.

Примечательно, что кресло Министра восстановления, инфраструктуры и транспорта пока остается пустым. Вероятно, финальная кандидатура на этот важнейший пост ещё не согласована между фракциями. Также документ подтверждает назначение Виталия Безгина и Виталия Кима на социальные направления.

Голосование проходит в крайне напряжённой обстановке. Протестующие требуют вернуть Федорова и отправить в отставку главкома ВСУ Александра Сырского.

Напомним, что Владимир Зеленский объявил об обновлении состава правительства. Зеленский рассчитывает провести необходимые перестановки совместно с депутатами Верховной рады.

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