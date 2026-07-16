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16 июля, 07:17

«Полный контроль над коррупцией»: Зачем Зеленский тащит Корецкого во главу кабмина

Мирошник: Зеленский меняет правительство ради контроля над деньгами Запада

Обложка © ТАСС / EPA / ALEXANDROS BELTES, © Shutterstock / FOTODOM / UkrPictures

Обложка © ТАСС / EPA / ALEXANDROS BELTES, © Shutterstock / FOTODOM / UkrPictures

Владимир Зеленский меняет правительство, чтобы сохранить контроль над западными деньгами. Такое мнение в беседе с радио «Комсомольская правда» выразил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

Дипломат утверждает, что украинский политик пытается отвести от себя удар, проводя перестановки в верхних эшелонах власти.

По его словам, выдвижение главы «Нефтегаза» Сергея Корецкого на пост премьера не случайно. Мирошник напомнил, что экс-министр энергетики Герман Галущенко, в отношении которого заведены уголовные дела, уже ушёл, а Корецкий, как человек, хорошо знакомый с крупными финансовыми потоками, не может оставаться в стороне. Это, по мнению эксперта, свидетельствует о попытке Зеленского сохранить коррупционное влияние над западной помощью.

«И он (Зеленский) пытается избавиться от неких кандидатур, которые ему не сильно нравятся», — добавил эксперт.

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Ранее Life.ru рассказывал, что Владимир Зеленский предложил главе «Нафтогаза» Сергею Корецкому стать главой украинского правительства. При этом глава киевской верхушки весьма лестно отзывается о своём кандидате, хотя тот от него таких шагов, как утверждается, не ожидал.

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