ЕК выделила Украине ещё миллиард евро на закупку беспилотников

Еврокомиссия выделила Украине еще 1 млрд евро на закупку беспилотников. Об этом во время визита в Киев заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

По ее словам, средства будут направлены в рамках программы военного финансирования общим объемом 90 млрд евро.

Фон дер Ляйен также сообщила, что Еврокомиссия утвердила план распределения еще 10 млрд евро по этой же программе. Деньги предполагается направить на закупку беспилотников, ракет и самолетов для Киева.

Других подробностей о сроках выделения средств и механизме их распределения глава Еврокомиссии не привела.