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15 июля, 14:59

ЕК выделила Украине ещё миллиард евро на закупку беспилотников

Обложка © ТАСС / AP / Suzanne Plunkett

Обложка © ТАСС / AP / Suzanne Plunkett

Еврокомиссия выделила Украине еще 1 млрд евро на закупку беспилотников. Об этом во время визита в Киев заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

По ее словам, средства будут направлены в рамках программы военного финансирования общим объемом 90 млрд евро.

Фон дер Ляйен также сообщила, что Еврокомиссия утвердила план распределения еще 10 млрд евро по этой же программе. Деньги предполагается направить на закупку беспилотников, ракет и самолетов для Киева.

Других подробностей о сроках выделения средств и механизме их распределения глава Еврокомиссии не привела.

Так сколько? Фон дер Ляйен и Кубилюс разошлись на €100 млн, говоря об очередной «допомоге» Киеву
Так сколько? Фон дер Ляйен и Кубилюс разошлись на €100 млн, говоря об очередной «допомоге» Киеву

Напомним, сегодня в Киев прибыла глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Компанию ей составили президенты Молдавии, Румынии, Сербии. Александр Вучич заявил, что «ехал весь день и ночь через Молдову и Центральную Украину». По мнению экс-депутата Верховной рады Олега Царёва, визит европейских лидеров в Киев — это показательное выступление в поддержку агрессии.

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Александра Вишнякова
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