С новым пакетом идей для санкций и пакостей: Фон дер Ляйен вновь приехала в Киев

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла с визитом в Киев. Об этом она сообщила в соцсети X.

Фон дер Ляйен прибыла в Киев. Видео © X / vonderleyen

По словам главы ЕК, эта поездка стала для неё 11-м визитом на Украину с начала военного конфликта.

Фон дер Ляйен заявила, что позже представит новые инициативы, направленные на интеграцию военных отраслей Евросоюза и Украины.

Она также отметила, что в ходе переговоров стороны планируют обсудить процесс присоединения Украины к ЕС и подготовку к предстоящему зимнему периоду.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ситуация для Украины меняется к лучшему, и настал момент удвоить поддержку Киева, в том числе через кредит ЕС на 90 млрд евро и зимний пакет помощи, при этом G7 выступает за сильную и суверенную Украину. Она отметила, что у России проявляется усталость.