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Регион
2 июля, 08:37

Урсула фон дер Ляйен прилетела в Ереван сразу из Баку

Обложка © x / vonderleyen

Обложка © x / vonderleyen

Самолёт главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен приземлился в аэропорту «Звартноц» в Ереване. Вице-премьер Армении Мгер Григорян встретил высокую гостью в аэропорту. Визит в Ереван стал продолжением её поездки по региону после посещения Азербайджана.

В столице Армении запланированы переговоры Урсулы фон дер Ляйен с премьер-министром Николом Пашиняном. После встречи стороны намерены выступить с заявлениями и ответить на вопросы журналистов. Глава Еврокомиссии объяснила свой визит в соцсети X.

«‎Когда давление на наших партнёров усиливается, мы усиливаем поддержку. Мы будем укреплять и диверсифицировать торговлю и экономику Армении», — пишет председатель ЕК.

«Азербайзан... джан»: Фон дер Ляйен повторила ошибку Трампа
«Азербайзан... джан»: Фон дер Ляйен повторила ошибку Трампа

Днём ранее Урсула фон дер Ляйен прилетела в Баку. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о сложившемся динамичном диалоге с Брюсселем по итогам переговоров с главой Еврокомиссии.

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Андрей Бражников
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