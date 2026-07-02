Урсула фон дер Ляйен прилетела в Ереван сразу из Баку

Самолёт главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен приземлился в аэропорту «Звартноц» в Ереване. Вице-премьер Армении Мгер Григорян встретил высокую гостью в аэропорту. Визит в Ереван стал продолжением её поездки по региону после посещения Азербайджана.

В столице Армении запланированы переговоры Урсулы фон дер Ляйен с премьер-министром Николом Пашиняном. После встречи стороны намерены выступить с заявлениями и ответить на вопросы журналистов. Глава Еврокомиссии объяснила свой визит в соцсети X.

«‎Когда давление на наших партнёров усиливается, мы усиливаем поддержку. Мы будем укреплять и диверсифицировать торговлю и экономику Армении», — пишет председатель ЕК.

Днём ранее Урсула фон дер Ляйен прилетела в Баку. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о сложившемся динамичном диалоге с Брюсселем по итогам переговоров с главой Еврокомиссии.