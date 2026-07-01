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1 июля, 17:15

«Азербайзан... джан»: Фон дер Ляйен повторила ошибку Трампа

Фон дер Ляйен оговорилась, назвав Азербайджан «Азербайзаном»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Alexandros Michailidis

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Alexandros Michailidis

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен оговорилась, назвав Азербайджан «Азербайзаном». Курьёз произошёл на совместной пресс-конференции с президентом страны Ильхамом Алиевым в Баку.

«Азербайзан… джан инвестирует в энергию будущего» — сказала политик, сбившись с произношения.

Трамп наконец-то выговорил название Азербайджана без ошибок, и ему понравилось
Трамп наконец-то выговорил название Азербайджана без ошибок, и ему понравилось

Напомним, президент США Дональд Трамп неоднократно ошибался в названиях бывших советских республик. В сентябре он назвал Азербайджан «Абербайджаном» и спутал его с Албанией, а затем — с Камбоджей. В январе на саммите в Давосе ошибка повторилась. Трамп вновь пповторил эту ошибку.

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Александра Мышляева
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