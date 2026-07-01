«Азербайзан... джан»: Фон дер Ляйен повторила ошибку Трампа

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен оговорилась, назвав Азербайджан «Азербайзаном». Курьёз произошёл на совместной пресс-конференции с президентом страны Ильхамом Алиевым в Баку.

«Азербайзан… джан инвестирует в энергию будущего» — сказала политик, сбившись с произношения.

Напомним, президент США Дональд Трамп неоднократно ошибался в названиях бывших советских республик. В сентябре он назвал Азербайджан «Абербайджаном» и спутал его с Албанией, а затем — с Камбоджей. В январе на саммите в Давосе ошибка повторилась. Трамп вновь пповторил эту ошибку.